Před čtyřiadvaceti lety otevíral Volkswagen (VW) svou továrnu v Drážďanech s velkou slávou. Měl to být inovativní projekt menší výrobny spojené s vývojovým a testovacím centrem. Z linek sjížděly především prémiové vozy hlavní značky německého koncernu: první byl luxusní sedan Volkswagen Phaeton, následně se přidal Bentley Flying Spur.
Po ukončení jejich prodeje v roce 2016 se Drážďany staly vůbec první továrnou, kde koncern vyráběl elektroauta. První, nepříliš úspěšný elektrický Golf nahradil významnější Volkswagen ID.3. Ani elektroauta ale saskou továrnu nezachránila před rozsáhlými škrty, které má koncern v plánu. Malý elektromobil byl v úterý tím posledním, jejž tamní továrna vyrobila.
Co se dočtete dál
- Jak významné je zavření továrny pro VW.
- Jaké další továrny mohou následovat.
- Jaké jsou problémy VW.
