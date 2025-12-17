Nový ministr zemědělství Martin Šebestyán chce změnit pravidla hry na trhu se zemědělskou půdou. V prvním rozhovoru od svého jmenování otevřeně mluví o možnosti regionálních stropů na její koncentraci a o větší roli státu při jejím odkupu. Vysvětluje také, proč považuje část současných ekologických pravidel pro zemědělce za přehnaná, kde chce hledat chybějící miliardy v rozpočtu a jaké priority chce Česko prosazovat při vyjednávání nové zemědělské politiky EU.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak chce Martin Šebestyán změnit pravidla pro nákup zemědělské půdy.
  • Jak nový ministr plánuje změnit systém zemědělských dotací.
  • S čím jde do vyjednávání o nové zemědělské politice EU.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se