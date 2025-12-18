Jen pár dní po nástupu vlády Andreje Babiše končí šéf Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka. HN to zjistila od zaměstnanců státní firmy, informaci následně potvrdilo ministerstvo financí i sám Hebelka. Ten tvrdí, že jeho odchod s výměnou vlády nesouvisí.
Digitalizace ubírá práci Státní tiskárně cenin. Kolky a dálniční známky tak nahrazuje stíracími losy
Podle informací HN o svém konci řekl zaměstnancům v úterý na vánočním večírku s tím, že formálně odejde ke konci prosince. Podle jednoho z pracovníků tiskárny to ale nepůsobilo jako dobrovolný odchod.
