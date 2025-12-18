Firma Tatra Defence Vehicle patřící do Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada bude vyrábět podvozky tanků Leopard 2A8 pro jejich německého producenta, společnost KNDS. Detaily uvádí tisková zpráva německo-francouzského koncernu, jehož továrna na tanky a další pásová obrněná vozidla je v Mnichově. 

Vyvrcholilo tak dlouhodobé jednání, při kterém zástupci KNDS hledali v českém průmyslu nové kapacity pro rostoucí objednávky nejen německé armády. Česká firma by měla z Německa získat technologii na svařování podvozků pro svůj závod v Kopřivnici. V první fázi půjde o výrobu 150 podvozků s tím, že je možnost na výrobu dalších až 300 koreb tanků. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik tanků se v Evropě chystá do výroby.
  • Kolik musí firma investovat do výroby.
  • Proč vidí KNDS v Česku možnosti spolupráce.
