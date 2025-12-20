Na pódiu se střídají mladí muži. Předávají si dálkový ovladač od prezentací a každý má tři minuty na to, aby zaujal nápadem, který jeho firma či start-up vyvíjí. Mezi startupisty se tomu říká pitch, který by měl být základem další diskuse s případnými investory.

Jenže tahle předvánoční show je trochu specifická. V publiku sedí i jeden generál, nikdo neví, kolik lidí sem přišlo jen na průmyslovou špionáž a kolik jich pracuje pro jaké tajné služby. Celé se to odehrává pod hlavičkou akcelerátoru Diana, organizace Severoatlantické aliance, která má pomoci rozvíjet nové nápady spojené s obranným průmyslem.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.