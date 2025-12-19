Podle zprávy provozovatele přenosové soustavy ČEPS způsobila prázdninový výpadek elektřiny na nemalém území Česka souběh několika náhodných událostí. Pravděpodobnost, že k nim dojede během jedné hodiny, vyčíslila společnost na 1:3 000 000. Jak lze ovšem vyčíst jednak ze zprávy ČEPS, tak z předběžných závěrů sdružení provozovatelů evropských přenosových soustav ENTSO-E, události ze 4. července mají především dvě technické příčiny.
Jde o pád vodiče na vedení V411 a následný výpadek uhelné elektrárny Ledvice ze skupiny ČEZ. Vše ostatní, jako byl výpadek rozvodny Krasíkov a přetížení vedení V208, byly následky. To bylo známo už dříve. Nejnovější reporty zveřejněné v pátek však podrobněji ukazují, proč k oběma událostem došlo.
Co se dočtete dál
- Co bylo přesnou příčinou přetržení lana na vedení V411.
- K jakým závěrům dospěla policie.
- Co se dělo v rozhodujícím okamžiku v elektrárně Ledvice.
- Proč se dispečeři nedozvěděli, že Ledvice přestaly vyrábět.
