Díky měnícímu se klimatu, genetické zátěži, invazivním druhům i činnosti člověka se v loňském roce ocitlo téměř 50 tisíc rostlin a živočichů na pokraji vyhynutí. Ve vztahu k biodiverzitě však loňský rok nepřinesl jen pochmurné zprávy. Díky různým záchranným programům se podařilo alespoň částečně stabilizovat populace některých druhů. Jiné živočichy se zas podařilo navrátit do míst, kde se již dlouhá léta nevyskytovali. Vedle těchto záchranných programů se však objevují i projekty, jejichž cílem je obnova již zcela vyhynulých druhů a to pomocí klonování a genetické manipulace.
Co se dočtete dál
- Na jakou částku je oceňován start-up, který chce oživit mamuty.
- Proč se režisér Peter Jackson zajímá o vyhynulé třímetrové ptáky.
- Jak by ekosystém zasáhl návrat dávno vyhynulých zvířat.
