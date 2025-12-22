Počet českých turistů, kteří tráví vánoční svátky a Nový rok na dovolené u moře, se v posledních letech zvyšuje. Asociace cestovních kanceláří ČR odhaduje, že letos půjde až o 170 tisíc lidí, což znamená meziročně 15procentní nárůst. Mezi oblíbené exotické destinace patří například Maledivy, Dominikánská republika, Zanzibar, Keňa anebo Omán. O některé klasičtější země, jako je například Egypt, je pak v tomto období takový zájem, že dovolenou je potřeba rezervovat i půl roku dopředu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč tráví Vánoce a silvestr u moře stále více Čechů a které destinace letos táhnou nejvíc.
  • Na kolik zimní dovolená u moře může vyjít a v jakém období cestovky zavádějí slevy.
  • Jaký typ dovolené Češi s cestovními kancelářemi nejčastěji volí.
  • Jak se rostoucí poptávka po zimních dovolených promítá do výsledků největších cestovek.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se