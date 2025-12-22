Počet českých turistů, kteří tráví vánoční svátky a Nový rok na dovolené u moře, se v posledních letech zvyšuje. Asociace cestovních kanceláří ČR odhaduje, že letos půjde až o 170 tisíc lidí, což znamená meziročně 15procentní nárůst. Mezi oblíbené exotické destinace patří například Maledivy, Dominikánská republika, Zanzibar, Keňa anebo Omán. O některé klasičtější země, jako je například Egypt, je pak v tomto období takový zájem, že dovolenou je potřeba rezervovat i půl roku dopředu.
Co se dočtete dál
- Proč tráví Vánoce a silvestr u moře stále více Čechů a které destinace letos táhnou nejvíc.
- Na kolik zimní dovolená u moře může vyjít a v jakém období cestovky zavádějí slevy.
- Jaký typ dovolené Češi s cestovními kancelářemi nejčastěji volí.
- Jak se rostoucí poptávka po zimních dovolených promítá do výsledků největších cestovek.
