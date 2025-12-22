Kauza střetu zájmů Andreje Babiše slaví osmé Vánoce. Prošla evropským auditem, třemi vládami, soudními spory i desítkami úředních rozhodnutí. Přesto dnes stále nikdo nedokáže jednoduše říct, jak má stát správně postupovat ani vůči dotacím přiděleným Agrofertu v minulosti, ani vůči těm současným.
Nejviditelnějším příkladem je Státní zemědělský intervenční fond, instituce, která má na starosti rozdělování veškerých zemědělských dotací ve výši desítek miliard korun ročně. Právě ředitel fondu, Petr Dlouhý, má rozhodnout, zda stát začne po holdingu Agrofert vymáhat i takzvané nárokové dotace – miliardy korun, které byly vypláceny automaticky v době, kdy byl Andrej Babiš poprvé premiérem. Nejednoznačné znění zákona o střetu zájmů mu přitom nedává jasnou odpověď, jak postupovat.
Co se dočtete dál
- Kdo má dnes rozhodnout o miliardách z dotací pro Agrofert.
- Proč spor trvá už osm let.
- Zda jde o stovky milionů, nebo o miliardy.
- Vrátí se celý problém znovu, když je Andrej Babiš opět premiérem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.