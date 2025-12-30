Akcie, dluhopisy, zlato. Ale také třeba kryptoměny nebo byty. Variant jak a kam investovat je mnoho, často je těžké se v nabídkách zorientovat – a ještě těžší bývá učinit správné rozhodnutí. Rady, analýzy trhů a inspiraci najdete v článcích, které pro Hospodářské noviny píší zkušení autoři. Zde je výběr těch nejlepších za poslední rok.
Brzy padnou další dluhopisová letadla, spousta neplech nás čeká i v investičních fondech, říká Dočekal
Obliba firemních dluhopisů mezi českými domácnostmi se může jevit jako těžko pochopitelná kratochvíle, neboť výnosy často ani zdaleka nepokryjí riziko. Podle analytika Martina Dočekala pořád Češi vnímají bondy jako konzervativní investici, protože jsou jim prodávány s přívlastky, které je vykreslují jako bezpečné, zajištěné nebo garantující výnos. Podle Dočekala se dluhopisy dostávají lidem do portfolií přes některé poradce a dalšími cestami.
O kolik vydělává víc bakalář než středoškolák? Spočítali jsme, jaké vzdělání se vyplatí
V životě takřka vše funguje na principu sněhové koule. Když člověk učiní jedno správné rozhodnutí, následně druhé, tak každé další už je snazší. Platí to o tvorbě důležitých kontaktů, investování nebo vzdělání. Do velké míry je tak budoucnost každého určena už rozhodnutím jeho rodičů, jak ho nasměrují, jaký ve spolupráci se svým dítětem narýsují plán. Dohnat vše lze jistě i poté silou vlastní vůle, ale bude to stát podstatně větší úsilí. Jak tedy nejlépe začít, jakou školu vybrat, vyplatí se magisterské studium, nebo stačí bakalářské? Kolik let praxe dokáže kompenzovat vysokou školu? Najít odpovědi pomohou dostupná data.
Sedm zdrojů pasivního příjmu. Analýza odhaluje, které jsou v českém prostředí nejlepší
Kdo chce být rentiér, potřebuje pasivní příjem. A kdo chce, aby mu plynul příjem bez práce, musí mít dobré portfolio. Americký finančník Sam Dogen, který sám sebe nazývá finančním samurajem, na svém blogu pravidelně hodnotí investice podle toho, jak jsou vhodné pro generování pasivního příjmu. Žebříček nejlepších nápadů je jistě zajímavou inspirací, nicméně smysl začne dávat teprve ve chvíli, kdy se převede do českých reálií. Rentiér proto zanalyzoval, jak využít rady jednoho z nejznámějších proponentů hnutí za finanční svobodu.
Učila a žila od výplaty k výplatě, dnes je rentiérkou s portfoliem nemovitostí. Život mi změnila jedna kniha, říká
Než se Ivana Birtová pustila do realitních investic, byla také třeba učitelkou žijící od výplaty k výplatě. Počítala každý halíř a měla nemalé dluhy, které si odnesla z prvního manželství. Pak jako samouk začala pracovat v IT. Život jí ale změnila až kniha, která jí otevřela potenciál, jenž se skrýval na trhu nemovitostí. Dnes si s manželem kupuje investiční byty k Vánocům. Velmi dlouho jí ale trvalo, než si skutečně uvědomila, že je bohatá, že může začít žít jako rentiérka. Nyní se tak paradoxně učí utrácet, protože je zvyklá žít si pod poměry.
Jsou byty takovým investičním hitem, jak si lidé myslí? Ani náhodou, uniká jim často klíčová věc
Udržet se a nepodlehnout je čím dál těžší, když lidé v okolí vydělávají na akciích, kryptoměnách, zlatu nebo se chlubí, že koupili byt ještě za dobrou cenu. Málokdo si asi představoval, že rok 2025 bude tak divoký a nabídne nejen tolik příležitostí, jak vydělat peníze, ale také těch, jak o ně nenávratně přijít. I odolný člověk s výhledem na status rentiéra tak může podlehnout pábení rychlého zbohatnutí a učinit nerozvážnost. Proto je více než jindy důležité zachovat chladnou hlavu, držet se plánu, mít odolné portfolio, dodržovat několik základních principů inspirovaných nejlepšími investory a hlavně vždy odhrnout mlhu danou inflací. Nejhustší je přitom v případě nemovitostního trhu.
Kam s milionem, aby z něho něco bylo? Zeptali jsme se expertů, prošli tisíce dat a máme odpověď
Mohlo by se zdát, že mít milion korun na spořicím účtu nemusí být při dnešních sazbách až tak špatný nápad. Vždyť úroky jsou většinou vyšší než inflace. Jenže taková úvaha může být poměrně krátkozraká, neboť vždy jde hlavně o to, co přijde. A při současném prudkém zadlužování vlád, nárůstu nejistot prodražujících mezinárodní obchod či nedostatku pracovníků je hrozba opětovného nárůstu inflace celkem reálná, a je proto rozumné chtít své peníze ochránit. Jenže ve světě, kde je lecjaká pražská nemovitost naceněná jako americká technologická firma, je to trochu hlavolam. Proto jsme se obrátili na experty, prošli tisíce dat a přinesli řešení, kam v dnešním světě investovat milion korun.
Co je nejbezpečnější investice, když praskají finanční bubliny
Řada lidí teď přemýšlí, do čeho investovat nebo jak co nejlépe ochránit své portfolio, zvlášť když ani jeden ze známých bezpečných přístavů nemusí být tak úplně bezpečný. Podívali jsme se na minulé krize spojené s bublinami, prošli různé studie, abychom našli odpověď, jaká je nejlepší možná investice k zajištění před případným prasknutím technologické bubliny.
Jaké jsou nejlepší dividendové akcie dostupné na pražské burze
Český kapitálový trh se s americkým nemůže v mnoha ohledech měřit. Přesto nemusí být korunový investor smutný. Společnosti obchodované na pražské burze v posledních letech přinášejí nadprůměrné výnosy a k tomu ještě řada z nich vyplácí atraktivní dividendy. Když se to sečte dohromady, index pražské burzy PX-TR patří mezi nejvýkonnější na světě.
Nenápadná firma z pražské burzy vynáší investorům podobně jako Apple nebo Microsoft. Co táhne její byznys?
Příběh společnosti z Vysočiny ukazuje, že není nutné nakupovat akcie amerických firem, které se zaměřují na umělou inteligenci, aby se investice mohla výrazně zhodnotit. Skryté investiční poklady jsou také na pražské burze.
Jak umělá inteligence pomáhá traderům k nadprůměrným výsledkům, a proč díky ní není potřeba umět obchodovat
Nemusíte trávit hodiny u počítače sledováním grafů, studovat makroekonomické zprávy nebo hltat Trumpovy posty na sociálních sítích, aby se z vás stal úspěšný burzovní obchodník. Zakladatel fondu p-hat Petr Fiala zvolil jinou cestu a ukazuje se jako úspěšná. Jeho strategie dosahuje podle zprávy o hospodaření od roku 2018 ročního zhodnocení téměř 50 procent.
