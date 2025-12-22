I když Anthony Denny žije posledních deset let v Austrálii, k autobazaru AAA Auto má celou dobu blízko. Až do nedávného prodeje byl členem dozorčí rady a držel minoritní podíl 22,9 procenta.
Společnost Aures Holdings, jež zastřešuje značky AAA Auto a Mototechna, má od poloviny prosince nového majitele: koupila ji skupina EP Equity Investment, v níž miliardář Daniel Křetínský sdružuje své investice mimo energetiku. Cena se podle informací HN pohybovala v rozmezí 10 až 12 miliard korun.
Co se dočtete dál
- Jak Anthony Denny vidí prodej Aures Holdings (AAA Auto).
- Jaké jsou podle něj synergie se skupinou Daniela Křetínského.
- Jaký měl ve firmě ještě podíl.
- Co dnes v Austrálii dělá.
- Jaké vazby mu dnes na Česko zůstávají?
- Co vzkazuje do svého druhého domova?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.