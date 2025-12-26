Z prohlášení dříve opozičních, dnes vládních politiků by se mohlo zdát, že většina českého národa tře bídu s nouzí a sotva si může dovolit tu nejlevnější flákotu jednou týdně. A co teprve máslo, zelenina, ovoce, vejce, taková drahota! Přeplněná parkoviště a nákupní vozíky před vánočními svátky sice naznačovaly, že to s tím hladověním a šetřením rozhodně nebude tak horké, přesto si velká část Čechů stále bude stěžovat na neúnosné ceny.
V posledních týdnech byla v módě vejce. „Štědrovečerní večeři prodraží nejdražší vejce v historii,“ slibuje drama titulek zpravodajského serveru CNN Prima News. Tato popekonomická „analýza“ připomíná, že kvůli vaječné drahotě si lidé připlatí za přípravu řízků, cukroví, vánočky a také – to by jeden nečekal – bramborového salátu. A nezapomínejme na to, že spolu s vejci zdražuje také majonéza!
Ale dost ironie, pojďme se na tu potravinovou apokalypsu podívat s chladnou hlavou a tvrdými daty. Mimochodem – tipnete si, kolik by dnes stálo jedno vejce, kdyby v přepočtu na průměrnou mzdu bylo tak drahé jako při vzniku Česka, tedy v roce 1993?
