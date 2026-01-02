V seznamech silničářů je to jedna z těch skromnějších položek, které se měly v roce 2026 začít stavět. Teď ale začala být jednou z těch, které se řeší nejvíc.
Řeč je o kusu silnice číslo 27 u obce Plasy, severně od Plzně. Už se tam staví most, který překlene údolí s třítisícovým městečkem, smlouva na navazující úsek silnice ale čeká už několik měsíců na podpis. A ten Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odkládá, protože na tuhle stavbu nemá zajištěné peníze. Chybí zhruba 700 milionů korun.
Co se dočtete dál
- Kolik času ještě zbývá, než se nevyřešené finance doopravdy projeví.
- Před volbami se z peněz na stavby stalo velké téma, ví už Babišova vláda, co s tím udělá?
- Kolik komunikací se staví a kolik se má otevřít letos.
