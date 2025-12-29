Pro tepelnou elektrárnu v Gardanne na jihu Francie, která patří společnosti GazelEnergie ze skupiny EPH českého podnikatele Daniela Křetínského, byl letošní rok klíčový. Jeden blok elektrárny přešel z uhlí na biomasu, píše agentura AFP. Elektrárna funguje díky podpoře francouzského státu, ale projekt, který firma označuje za dekarbonizační, kritizují ekologové. A to kvůli obavám z dopadů na lesy, ze kterých se má těžit dřevo pálené v elektrárně. Někteří pak argumentují, že emise z elektrárny jsou vysoké i po přechodu na biomasu.
„Jsme jedinou uhelnou elektrárnou v Evropě, která zcela přešla na biomasu,“ řekla agentuře AFP mluvčí společnosti GazelEnergie Camille Jaffrelová. Přeměna však vedla k výrazné změně parametrů elektrárny. Původní uhelné bloky měly výkon 600 megawattů (MW), blok na biomasu jen 150 MW. Počet zaměstnanců v elektrárně se snížil více než o polovinu.
Jaffrelová poukázala na to, že přechod od uhlí na biomasu trval zhruba deset let. Vedle technických záležitostí za to mohly i spory u soudu. Ty totiž několik let řešily povolení pro fungování elektrárny. V roce 2023 francouzská Státní rada, což je obdoba nejvyššího správního soudu, rozhodla, že povolení musí brát v potaz dodávky dřeva, které elektrárna spaluje, aby vyráběla elektřinu. To pak zohlednil ve svém rozhodnutí i soud v Marseille.
Právě dopady fungování elektrárny na lesy v regionech kolem elektrárny patří k nejčastějším obavám, které vyjadřují ekologické organizace ohledně nového fungování elektrárny v Gardanne. Firma uvedla, že zhruba třetinu roční spotřeby 450 tisíc tun dřeva pokryje dovozem z Itálie, Španělska či Brazílie, dalších 60 tisíc tun bude představovat dřevo na konci svého životního cyklu a více než polovinu spotřeby pokryje dřevo z francouzských lesů.
Přísnější podmínky pro dodávky dřeva i další podmínky fungování elektrárny pak stanovilo listopadové rozhodnutí prefektury v Marseille. To například vylučuje používání dřeva vytěženého v chráněných oblastech Natura 2000. „Nařízení nejsou dostatečná,“ uvedl Aurélien Nicolle Romieu z ekologické organizace France Nature Environnement. Podle zástupce elektrárny Gillese Martineze může mít pořizování biomasy pozitivní dopad na lesní hospodářství v okolí elektrárny. Deník Le Provence s odkazem na své zdroje napsal, že společnost GazelEnergie označila výnos prefektury za příliš přísný. Oficiálně ale společnost rozhodnutí úřadu nekomentovala.
Podle ekologů panují také pochybnosti, zda přechod na biomasu povede k větší udržitelnosti. Ekologické sdružení Canopée zpochybňuje základní tezi, že spalování biomasy je klimaticky neutrální v případě, že použité dřevo nahradí nové stromy. Poukazuje při tom i na názor francouzské agentury Ademe, podle které tento přístup nebere v potaz dobu, než nové stromy vyrostou. Samotné sdružení na základě dat z let 2022 až 2023, kdy výroba elektřiny z biomasy fungovala jen částečně, tvrdí, že emise na kilowatthodinu energie vyrobené v Gardanne byly vyšší než průměr uhelných elektráren ve Francii.
Jiného názoru je francouzský orgán Igedd, podle kterého emise bloku na biomasu budou nižší, než při používání uhlí. V analýze schválené loni v prosinci ale dodává, že emise budou výrazně vyšší než u obnovitelných zdrojů nebo při srovnání s francouzským průměrem, který ovlivňuje rozsáhlé využití jaderné energie.
Elektrárna v Gardanne funguje i díky tomu, že s francouzským státem podepsala vloni smlouvu na výkupní ceny. Ta by mohla firmě za osm let přinést až 800 milionů eur (19 miliard korun). Podle odborníků, které v květnu oslovil deník Le Monde, jsou výkupní ceny pro GazelEnergie velmi výhodné.
„Je to dvakrát tolik než u smluv s jinými výrobci,“ řekl k výkupním cenám Alexandre Joly z poradenské kanceláře Carbone 4. „Pokud bude fungovat na plné obrátky, bude státní výkupní cena elektřiny (z Gardanne) dvakrát vyšší než u větrné energie,“ řekl agentuře AFP Romieu z France Nature Environnement.
Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že ve Francii, kde převažuje výroba energie z jádra, budou do roku 2022 uzavřeny všechny uhelné elektrárny. To se podařilo jen částečně. V zemi stále fungují dvě elektrárny, jejichž výroba pokrývá špičky ve výrobě. Jedna z nich patří GazelEnergie a další firmě EDF.
