Společnost FutureLife, která se zaměřuje na umělé oplodnění, koupila kliniky Atentica Fertility Clinic se sídlem v rumunském městě Iasi. Firma tím rozšířila svou síť v Rumunsku na tři kliniky reprodukční medicíny a tři embryologické laboratoře. Napsal to v pondělí server e15.cz. Na svém webu FutureLife uvedla, že převzala italskou Milano Fertility Clinic. Firmu FutureLife ovládá holding Hartenberg, který spravuje zejména investice premiéra Andreje Babiše (ANO), menšinový podíl má britský investiční fond CVC Capital Partners.
„Stali jsme se díky akvizici jedničkou na rumunském trhu. Společnost Atentica Fertility Clinic má navíc slušný potenciál. Nedávno dokončila novou velkou kliniku, díky čemuž by mohla růst rychleji,“ uvedl šéf a minoritní společník skupiny Hartenberg Jozef Janov. Klinika byla založena v roce 2006 a o tři roky později otevřela první centrum pro umělé oplodnění ve východní části Rumunska. Zaměstnává 30 pracovníků, podle e15 měla loni obrat v přepočtu 80 milionů korun a hrubý provozní zisk EBITDA zhruba 20 milionů korun.
Expanze FutureLife v Rumunsku začala akvizicí prémiové kliniky Gynera v Bukurešti v červnu 2019, poté v listopadu 2024 převzala kliniku Gynatal v Temešváru. Součástí sítě je také genetická laboratoř CytoGenomic Medical Laboratory v Bukurešti.
Milano Fertility Clinic je také centrem asistované reprodukce. „Akvizice posílí síť FutureLife v jižní Evropě a umožní intenzivnější spolupráci s dalšími klinikami ve Španělsku a Itálii, včetně Institut Marquès, FIV Valencia a Fertility Madrid. To přinese sdílení know-how, harmonizaci postupů a rozšíření nabídky pro pacienty,“ uvedla k akvizici firma.
FutureLife provozuje šedesátku klinik v 16 zemích a zaměstnává více než 2100 odborníků, kteří ročně provedou přes 77 tisíc cyklů umělého oplodnění. Od roku 1991 pomohly kliniky skupiny FutureLife podle e15 přivést na svět 166 771 dětí. O pozici evropské jedničky česká skupina soupeří se španělskou skupinou IVIRMA, která působí spíš v západní Evropě.
V investiční skupině Hartenberg Holding drží Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Babišova holdingu Agrofert Liboru Němečkovi. Hartenberg vedle reprodukčních klinik investuje do nemovitostí, potravinářství, oděvních značek či e-shopů. Babiš v současnosti připravuje svěřenský fond RSVP Trust, do kterého vloží svůj holding Agrofert s cílem, aby se v premiérské funkci zbavil střetu zájmů. Jak naloží se skupinou Hartenberg, Babiš zatím neoznámil.
