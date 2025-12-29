Patřil mezi ambiciózní akviziční tygry tuzemského trhu informačních technologií. Uznávaný manažer, někdejší generální ředitel O2 a investor Tomáš Budník vsadil pod hlavičkou své skupiny Thein na konsolidaci českého IT trhu. Se skupinou J&T v zádech od covidového roku 2020 do letoška koupil na dvě desítky firem a vytvořil celek s tržbami přes dvě miliardy korun. Sám Budník rád říkal, že právě v krizi a měnícím se trhu vidí největší příležitosti.
Letos ale sám tvrdě narazil. Skupina, která nabízela širokou škálu služeb od cloudu, kyberbezpečnosti, servisu a prodeje hardwaru až po nejrůznější softwarová řešení pro firmy, se v druhé polovině roku začala rozpadat.
Co se dočtete dál
- Co Thein ICT zlomilo vaz.
- Jaké firmy skončily v insolvenci.
- Které firmy přežijí.
- Kolik společnosti dluží.
- Co bude s Tomáše Budníkem v rámci IT byznysu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.