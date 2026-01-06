Vedení FC Barcelona uzavřelo v listopadu minulého roku sponzorskou smlouvu s blockchainovým start‑upem ZKP. Už tehdy se objevila kritika za to, že prý zatáhlo své členy a fanoušky do „rizikové investice“. Odpor zanedlouho zesílil, a to když firma uvedla na trh vlastní digitální měnu. Šéfové katalánského klubu to nevydrželi a od tohoto kroku svého nového partnera se distancovali. Sportovní prostředí jako celek na každý pád penězům z kryptoměnového prostředí otevřelo náruč a popisovaný případ je nejkřiklavější z kontroverzí, jaké to přináší. Ovšem mnohá taková spojení perfektně fungují.
Co se dočtete dál
- Kde všude kryptoměny jako sponzoři fungují a kde už skončily.
- Proč jde Barcelona do „rizikové investice“.
- Co způsobuje postupný ústup sázkovek ze sportu.
