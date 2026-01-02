Počet registrací elektromobilů americké společnosti Tesla ve Francii a ve Švédsku v prosinci klesl přibližně o dvě třetiny, V Norsku se naopak prudce zvýšil. Norsko je navíc zemí, kde loni téměř 96 procent nově registrovaných vozů tvořila elektrická auta. S odkazem na statistiky z jednotlivých zemí to v pátek uvedla agentura Reuters.
Bilion pro Elona, oči pro pláč pro 99 procent lidí světa? Sázka na Teslu přehodnocuje pracovní trh i rozdělení bohatství
Data potvrzují, že Norsko je zemí, která sází na elektromobilitu a kde se Tesle daří dlouhodobě. Nejprodávanější značkou elektromobilů je tam už pátým rokem, na ostatních trzích v Evropě ale tržní podíl ztrácí. Zájem o elektromobily v Norsku podporují i daňové úlevy.
Značka elektromobilů Tesla, za kterou stojí podnikatel a miliardář Elon Musk, v Evropě zaznamenává od konce roku 2024 zpomalení prodeje, a to kvůli rostoucí konkurenci, stárnoucí modelové řadě značky a protestům proti Muskově veřejné podpoře evropských pravicových politiků. Navzdory uvedení levnějších verzí elektromobilů Model Y a Model 3 na trh v celé Evropě se podnikání automobilky dosud nezotavilo.
Ve Francii, která je třetím největším automobilovým trhem v Evropě po Německu a Británii, se počet registrací vozů Tesla v prosinci propadl o 66 procent na 1942 vozidel, ukázaly údaje automobilové asociace PFA. Za celý loňský rok se počet registrací snížil o 37 procent. Ve Švédsku počet registrací vozů Tesla v prosinci klesl o 71 procent na 821 vozidel, celoroční pokles pak dosahuje 70 procent, uvedla organizace Mobility Sweden.
Do listopadu se tržní podíl Tesly v Evropě včetně Británie a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) snížil na 1,7 procenta z 2,4 procenta ve stejném období roku 2024. Členy ESVO jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, všechny země stojí mimo Evropskou unii.
V Norsku však počet registrace vozů Tesla v prosinci meziročně vzrostl o 89 procent na 5679 vozidel. Značka Tesla měla v Norsku loni tržní podíl přes 19 procent, čímž stanovila nový roční rekord v prodeji. Těžila i z toho, že téměř všechny nové vozy prodávané v Norsku byly elektrické.
V Norsku, které je významným světovým producentem ropy a plynu, téměř všechna nová auta registrovaná v loňském roce byla plně elektrická, ukázaly oficiální údaje. V čele s prudkým nárůstem prodeje vozů Tesla tato severská země upevňuje svou globální vůdčí roli v postupném vyřazování aut na benzin a naftu. Rychlý přechod na bateriová vozidla je v kontrastu se zbytkem Evropy, kde slabá poptávka po elektromobilech v prosinci přiměla Evropskou komisi zrušit plánovaný zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035.
Díky daňovým pobídkám tvořily elektromobily za loňský rok 95,9 procenta všech nově registrovaných aut v Norsku. V prosinci toto číslo dosáhlo 97,6 procenta. V roce 2024 tvořily elektromobily 88,9 procenta nově registrovaných aut, ukázaly údaje norské silniční federace OFV. Loni bylo v Norsku registrováno rekordních 179 549 nových aut, což představuje 40procentní nárůst proti roku 2024.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist