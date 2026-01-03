Martin Tolar, zakladatel společnosti Alzheon, mi na Silvestra poslal přes WhatsApp péefko na rok 2026. Byl to obrázek, jak za katedrou sedí robot a říká „AI“, zatímco žáci v lavicích sborově odpovídají: „IÁ“. Jan Amos Komenský se u toho chytá za hlavu. „Hezký Nový rok a poslední šance se něco přiučit, než budeme blbější než AI,“ připsal k tomu Tolar.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.