Své peníze na investice do nemovitostí svěřují Josefovi Malířovi nejbohatší Češi, jakými jsou Martin Roman, někdejší šéf energetické skupiny ČEZ, nebo Slavomír Pavlíček a Marek Španěl, spoluvlastníci herního studia Bohemia Interactive. Za více než 20 let se Malíř v realitním světě etabloval, pozornosti médií však dosud unikal. Jeho firma Star Capital Finance (SCF) přitom spoluvlastní a spravuje obchodní centra a kanceláře v hodnotě 18 miliard korun nejen v Česku a na Slovensku, ale i v Polsku.
Tam ostatně stojí za největší realitní transakcí roku 2024. Za 285 milionů eur (přes sedm miliard korun) tam tehdy koupila balík šesti nákupních parků. Teď má Malíř „v merku“ Rumunsko a posiluje spolupráci s mezinárodními obchodními partnery. Na sklonku roku SCF oznámila spolupráci s Generali Fondem Realit a separátně pak představila svůj nový realitní fond.
Co se dočtete dál
- Kdo je Josef Malíř, jehož Star Capital Finance, spravuje nemovitosti za 18 miliard korun.
- Jaké funkce nabídnou obchodní centra investiční skupiny SCF.
- Kde vidí Malíř příležitosti pro výnosné zhodnocení realit.
