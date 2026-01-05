Na přelomu tisíciletí byla společnost Mironet největším prodejcem přes internet v zemi. Zatímco dnešní lídr trhu Alza měl jedinou pobočku v Praze, Mironet již desítky prodejen po celé republice a také mnohonásobně větší obrat. Nyní je situace zcela opačná. Mironet měl podle poslední zveřejněné výroční zprávy v roce 2023 při skoro třímiliardovém obratu zisk 4,3 milionu, zatímco Alza při obratu 47 miliard vydělala přes 1,1 miliardy korun.

Mironet v roce 2000 srazil zásah policie, která pro podezření z počítačového pirátství zabavila na více než dva roky firmě počítače i účetnictví a jejího majitele Roberta Novotného obvinila z porušování autorských práv. Ač je ale následně očistila policie i soudy, firma stále bojuje o návrat na výsluní. A také o náhradu škody, kterou Novotný vyčíslil na stamiliony. Poslední soudní jednání se konalo těsně před Vánoci. 

