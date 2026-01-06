Více než půl milionu pracovních míst v ohrožení a téměř sedm desítek profesí, které čeká postupný zánik. Český trh práce čekají v příštím desetiletí převratné změny a přesuny desítek tisíc lidí mezi sektory ekonomiky kvůli hledání nového zaměstnání. Hlavní roli v tomto vývoji bude hrát automatizace, robotizace, uvedení umělé inteligence do ostré praxe a nepříznivý demografický vývoj a stárnutí populace.
Letošní rok ještě tak dramatický nebude. Firmy v Česku si zatím spíš osahávají, co všechno nové technologie umí. Přesto lze už dnes z dat personálních agentur či informací z byznysu pozorovat, nad kterými obory se smráká. Zatímco o některé profese se firmy přetahují, u jiných, především méně kvalifikovaných, stojí zájemci fronty a většina z nich neuspěje. Personalisté proto radí: kdo nechce být překotným vývojem na trhu práce zaskočen, měl by už dnes rozšiřovat své znalosti, aby nabídl ke svým dosavadním dovednostem něco navíc.
Co se dočtete dál
- Jak se bude vyvíjet trh práce v Česku v letošním roce.
- Které profese budou na trhu práce nejžádanější a o které firmy nemají zájem.
- Které profese do deseti let zcela zaniknou a jak se na to mohou lidé připravit.
