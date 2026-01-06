Plány na přesun výroby pod heslem „Go East!“ zaznívaly v německé automobilce Mercedes-Benz už dříve. Nyní se stávají skutečností. Brzy se významná část produkce přestěhuje z drahého Německa do mnohem levnějšího Maďarska. Změny, které souvisejí s rozsáhlou krizí Mercedesu odnesou dělníci i manažeři.
Co se dočtete dál
- Kdy přesun začne.
- Kdo jej odnese.
- Jak se krize propisuje do dalších zemí.
