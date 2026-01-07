Akcie společnosti InPost vyletěly na burze v Amsterdamu v posledních dnech o desítky procent. Největší evropský provozovatel sítí výdejních boxů a logistických center pro internetové obchody dostal nabídku na úplné převzetí. Tato zpráva vyvolala velký rozruch a výraznou reakci investorů. Největším akcionářem polské „zásilkovny“ je česká skupina PPF, která na tom vydělala stamiliony eur. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo by mohl být zájemcem, který touží po nákupu InPostu.
  • Jako roli v tom hraje PPF a private equity fond z USA.
  • Proč akcie vyletěly nahoru.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.