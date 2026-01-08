Poslední měsíce to byla ta nejběžnější věta, kterou mluvčí Správy železnic Martin Kavka posílal novinářům. „V Roudnici nad Labem došlo k poškození sběrače lokomotivy a stržení trakčního vedení,“ zněla obvyklá formulace. Za poslední rok ji napsal minimálně devětkrát, a to ještě nešlo o všechny události.
Poškození troleje není příliš vážná nehoda, ale opravy obvykle zaberou hodiny. Pro tisíce cestujících na klíčovém koridoru z Prahy do Ústí a do Německa to znamená dlouhá zpoždění nebo uvěznění ve vlacích.
Poslední takový kolaps nastal ve středu 7. ledna. Až po něm se daly věci do pohybu. A také se naplno se odhalil pestrý příběh o úsporách za každou cenu i o tom, jak chování státního aparátu může změnit jeden pokyn politika.
Co se dočtete dál
- Proč se problémy opakovaly tak často?
- A co se postaralo o prudkou změnu přístupu Správy železnic?
