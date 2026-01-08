Pokud se tento plán stane realitou, bude například možné podle jednotných pravidel online založit firmu nejdéle do 48 hodin kdekoliv v Evropské unii. Toto a řada dalších opatření má být součástí návrhu Evropské komise na vznik systému, podle kterého by mohly dobrovolně začít podnikat firmy, jež chtějí svůj byznys provozovat ve více státech EU. Obešly by tak dnešní změť často rozdílných předpisů platných v jednotlivých 27 zemích unie.
Velmi významné by to mohlo být především pro start-upy a malé a střední podniky, pro které je složitá administrativa tou největší brzdou. Nová česká vláda myšlenku už v obecné rovině podpořila.
„Je zásadně důležité, abychom odbourali existující překážky, které stavíme do cesty vyšší produktivitě, inovacím a investicím. V tom jsme mistři světa,“ upozornila šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Odbourání bariér je podle ní pro EU „existenční výzvou“.
Co se dočtete dál
- Jaká další usnadnění by nový režim byznysu přinesl.
- Co na to zástupci českého byznysu a nové vlády.
- Proč jsou některé země EU nebo odbory proti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.