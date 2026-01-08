Průmyslová výroba v Česku loni v listopadu meziročně rostla o 5,7 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za více než tři roky. K růstu, který přesáhl tržní prognózy, přispěly především automobilový a kovozpracující průmysl. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Průmysl posiluje od září, kdy produkce stoupla o 0,8 procenta. V říjnu výroba vzrostla o 1,1 procenta.
Meziroční produkce očištěná o vliv pracovních dnů ukázala zdaleka nejlepší výsledek za loňský rok, uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Statistici to zčásti přičetli efektu nižší báze z loňska, avšak slušný růst – o 2,4 procenta – vykázala produkce i v meziměsíčním srovnání.
Že budeme mít marži jako Porsche? To jsme nečekali, říká Jahn ze Škody a vysvětluje, proč je automobilka mezi vítězi
„Hlavní roli tentokrát sehrál automobilový průmysl, za kterým jde téměř třetina meziročního růstu produkce. Dlužno dodat, že o růst se postarala v první řadě největší tuzemská automobilka, která úspěšně posiluje svoji pozici na evropském trhu,“ sdělil k listopadovým výsledkům průmyslu analytik Banky Creditas Petr Dufek s odkazem na produkci Škody Auto. „V plusu ale byla v listopadu většina průmyslových oborů, zvláště těch nejvýznamnějších. Slabší byl naopak listopad pro farmacii a výrobce stavebních materiálů,“ doplnil. Průmysl podle něj potvrzuje, že je nejenom největším tuzemským odvětvím, ale také že jde o odvětví velmi flexibilní a odolné. Navzdory nepřesvědčivé poptávce v zahraničí i silné koruně se dokáže přizpůsobit a růst, dodal.
Pokud nastane oživení průmyslové aktivity v sousedním Německu, měl by z toho profitovat také tuzemský průmysl a ním celá česká ekonomika, uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Tuzemská průmyslová výroba vykázala v roce 2024 celoroční pokles o jedno procento. Za prvních 11 měsíců loňského roku výroba meziročně vzrostla o 1,3 procenta a podobný růst lze podle něj čekat i za celý rok 2025.
Podle Dufka zakázky slibují solidní výsledky průmyslu i pro první měsíce nového roku: „Za celý letošní rok by proto průmysl mohl skončit s podobným výsledkem jako loni, a sice s nárůstem okolo 1,5 procenta.“ Hradil ale připomněl, že výhled do blízké budoucnosti zůstává nejistý, když předstihové indikátory kolísají mezi pozitivními a negativními hodnotami.
Ačkoli výroba v průmyslu rostla, počet pracovníků dál klesal. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v listopadu 2025 meziročně snížil o 1,3 procenta, tedy podobně jako předtím v říjnu. Meziroční pokles pracovníků ale v posledních měsících postupně zpomaluje. Na začátku loňského roku se počty zaměstnanců v průmyslu snižovaly meziročně o více než dvě procenta a ještě v srpnu činil pokles 1,9 procenta. V září už to bylo jen 1,6 procenta a v říjnu 1,4 procenta.
