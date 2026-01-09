Kancelářská budova Keystone v Praze-Karlíně se svou charakteristickou fasádou inspirovanou českým kubismem přešla pod nového majitele ze Švýcarska. Její dosavadní vlastník – Realitní fond KB 2 tak prodal čtvrtou a poslední nemovitost ze svého portfolia a bude vyplácet své investory.
„Prodej budovy Keystone je symbolickou i faktickou tečkou za velmi úspěšným působením Realitního fondu KB 2,“ komentoval Jozef Murza ze společnosti Amundi Czech Republic, jež zmíněný uzavřený realitní fond spravuje.
Co se dočtete dál
- Jaká je hodnota ikonické kancelářské budovy Keystone.
- Kdo nemovitost kupuje.
- Na které země sázejí české realitní fondy.
