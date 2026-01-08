Valná hromada řecké loterijní společnosti OPAP schválila ve středu sloučení s loterijní skupinou Allwyn. V obou firmách má většinový podíl skupina KKCG miliardáře Karla Komárka. OPAP a Allwyn o tom společně informovali v tiskové zprávě. Na výsledek valné hromady upozornil server Seznam Zprávy. O fúzi Allwyn s OPAP informovali v říjnu. Nově vzniklá společnost by podle dřívějších informací měla mít hodnotu vlastního kapitálu 16 miliard eur (389 miliard korun).
Spojení obou firem by podle tiskové zprávy mělo nastat do zhruba tří měsíců od uspořádání středeční mimořádné valné hromady. Nově vzniklá společnost přesídlí do Lucemburku.
Na valné hromadě byli zaregistrováni držitelé více než 80 procent akcií. Akcionáři, kteří budou chtít využít své výstupní právo, budou vyplaceni do jednoho měsíce od doby, kdy spojení firem nabyde účinnosti. Vlastníci, kteří se budou chtít svých podílů zbavit, nebudou moci v tomto období s cennými papíry obchodovat a nebudou mít právo na získání dividendy ve výši 0,80 eura (19,40 koruny) za akcii.
Podle Seznam Zpráv se Komárek kvůli hlasování vzdal požadavku na získání prioritních akcií s posílenými hlasovacími právy. Vyšel tím vstříc menšinovým akcionářům. V Allwynu má Komárkova KKCG 95,73 procenta a v OPAP téměř 52 procent. Po dokončení spojení bude mít Allwyn v nově sloučené společnosti ekonomický podíl 78,5 procenta, zbylý podíl 21,5 procenta připadne menšinovým akcionářům OPAP.
Allwyn patří do skupiny podnikatele Komárka, který patří k nejbohatším lidem v České republice. Na Allwyn se od konce ledna 2026 přejmenuje také loterijní společnost Sazka. Známý název zmizí po 70 letech, Sazka vznikla v Československu v roce 1956. Letos v srpnu KKCG naopak prodala 4,27 procenta v loterijní společnosti Allwyn International fondu J&T Arch Investments.
OPAP je jednou z největších herních společností v Řecku a na Kypru. Společnost provozuje loterie, kurzovní sázky a výherní automaty (VLT).
Podle říjnové tiskové zprávy aktiva Allwynu bez podílu v OPAP oceňuje transakce na necelých devět miliard eur (zhruba 219 miliard korun). Oplátkou získá Allwyn nově vydané akcie ve společnosti LuxCo v hodnotě 8,8 miliardy eur (214 miliard korun) a k tomu preferenční akcie za 161 milionů eur (3,9 miliardy korun) s úrokem přibližně pět procent ročně.
KKCG bude mít na základě kombinovaného nepřímého vlastnictví akcií spojených s hlasovacími právy pod svou kontrolou 85 procent všech hlasovacích práv v nově spojené společnosti. Zároveň by J&T Arch mělo vyměnit své podíly ve společnosti Allwyn za podíly ve společnosti LuxCo nebo v kombinované společnosti.
Generálním ředitelem nové společnosti bude Robert Chvátal, který v současnosti vede Allwyn. Finančním ředitelem se stane Kenneth Morton, také z Allwynu. Nynější manažerský tým OPAP vedený Janem Karasem jako generálním ředitelem a Pavlem Muchou na postu finančního ředitele bude i nadále řídit operace společnosti v Řecku a na Kypru. Předsedou představenstva kombinované společnosti bude Komárek a osmičlenné představenstvo bude složeno ze šesti nynějších členů představenstva Allwyn.
