V průběhu loňského roku se veřejným prostorem nesly debaty o tom, že velké řetězce svůj dobrovolný slib o konci prodeje klecových vajec nedotáhnou a budou je dál nabízet i po Novém roce. První lednová data tomu ale neodpovídají. Například ze slevových letáků za první lednový týden vyplývá, že obchody svůj závazek drží. A že se nenaplnily ani obavy z prudkého zdražování.
České drůbežáře ale čeká kritické období. Zatím totiž mohou klecová vajíčka prodávat malým řetězcům nebo například do gastro provozů, už za rok ale začne v Česku platit plošný zákaz klecových chovů.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad měl krok řetězců na cenu vajec a české producenty.
- Zvládnou farmáři přestavbu chovů včas.
- Co může rozhodnout o tom, zda ceny vajec zůstanou stabilní.
