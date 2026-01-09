Evropská unie po 25 letech jednání posunula kupředu obchodní dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur. Velvyslanci členských států ji v pátek podle zdrojů ČTK podpořili a v průběhu dne má proběhnout písemná procedura, která rozhodnutí formálně potvrdí. Pro schválení byla nutná kvalifikovaná většina států. Proti se postavily Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko, Belgie se zdržela. Přesto dohoda prošla a může směřovat k podpisu.
Pro nakonec hlasovalo i Česko. Jeho pozice přitom nebyla dlouho veřejně známá, mimo jiné proto, že nová vláda Andreje Babiše zařadila boj proti dovozu levných potravin přímo do svého programu. „Česko dokončení dohody EU–Mercosur podporuje,“ potvrdila HN mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. Resort argumentuje tím, že smlouva otevře českým firmám trh, který dosud chrání vysoké bariéry, a zároveň zajistí stabilnější přístup k důležitým surovinám, o něž Evropa soupeří s dalšími regiony.
Co se dočtete dál
- Co přesvědčilo státy EU, aby po 25 letech jednání dohodu konečně schválily.
- Proč se vláda rozhodla jít proti názoru zemědělských organizací.
- Čeká dohodu hladká cesta Evropským parlamentem, nebo se schvalování znovu zadrhne?
