Před dvěma lety námluvy světové těžební dvojky Rio Tinto z Austrálie a švýcarského globálního obchodníka s komoditami Glencore neuspěly. Rizika z jejich spojení, jež by vytvořilo největšího těžaře na světě s tržní kapitalizací přes 200 miliard dolarů, nakonec při rozhodování o fúzi převážila. Poté, co se loni v srpnu stal generálním ředitelem Rio Tinto Simon Trott, se ale jednání obnovila.
Obě těžební firmy, z nichž každá je kotovaná na několika burzách, vydaly současně zprávy potvrzující, že předběžná jednání o fúzi vedou. Ve hře jsou dvě možnosti: buď spojení části aktiv nebo plné převzetí Glencore ze strany Rio Tinto.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou výhody spojení Rio Tinto a Glencore.
- Co vidí akcionáři Rio Tinto jako riziko.
- Jakou roli může v celé transakci hrát Rusko.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.