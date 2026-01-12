Rok 2026 nezačal zostra jen pro sledovatele Donalda Trumpa, tedy celý svět, ale také pro český byznys. KKCG Karla Komárka se přes svou Aricomu stává světlonošem systému SAP nejen v Česku, ale také v Rakousku a Slovinsku. Jak jsme tento týden psali, Aricoma koupila firmy Convotis Business Solutions a Sapphir, které na těch trzích působí. Zároveň valná hromada loterijní společnosti OPAP posvětila sloučení s loterijní skupinou Allwyn, což je další krok k velkému IPO loterijní říše Karla Komárka, jež zamýšlí pro letošek. Pro představu, nově vzniklá společnost by podle dřívějších informací měla mít hodnotu vlastního kapitálu 16 miliard eur (389 miliard korun).
Stranou tento týden nezůstal ani zbrojař Michal Strnad, který letos bude sahat po titulu nejbohatšího člověka Česka. Přes Reuters oznámil, že uvažuje o uvedení 15 procent akcií své skupiny CSG na burzu v Amsterdamu. A opatrně naznačil i její valuaci, která by po vzoru Rheinmetallu mohla mít hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur. Chcete-li k bilionu korun.
