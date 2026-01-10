Společnost PPF Real Estate a fond BHP Hotels SICAV, mezi jehož hlavní investory patří fond J&T Arch Investments, prodaly luxusní hotel The Westminster London v centru britské metropole. Novým majitelem je španělská hotelová skupina RIU Hotels & Resorts. ČTK o tom dnes informoval fond BHP. Cenu transakce neuvedl. Třetím spoluvlastníkem hotelu byla společnost Westmont Hospitality Group.
„Tato současná londýnská hotelová ikona je ukázkou naší úspěšné dlouhodobé strategie nákupu, rekonstrukce a provozního vyladění luxusních hotelů před finálním předáním do rukou nového vlastníka,“ uvedl zakladatel fondu BHP Hotels SICAV Branislav Babík.
„Spolupráce s partnery na této investici si ceníme a těší nás úspěšné završení londýnské transakce. PPF Real Estate je i nadále aktivní v odvětví hospitality v Evropě,“ sdělil ředitel korporátní komunikace PPF Leoš Rousek.
Původně čtyřhvězdičkový hotel DoubleTree by Hilton Hotel London - Westminster koupila v roce 2017 trojice investorů za 187,5 milionu liber (přes pět miliard korun). Firmy Best Hotel Properties a PPF získaly každá 45 procent, zbylá desetina patřila Westmont Hospitality Group. Ke konci roku 2023 firma Best Hotel Properties odprodala svůj podíl do fondu BHP Hotels SICAV.
PPF kupuje další ikonický hotel v Praze. Tentokrát sáhla hned vedle svého dejvického sídla
Hotel se nachází ve čtvrti Westminster v historickém centru Londýna. Je nedaleko od významných památek a turistických atrakcí, jako jsou Westminsterské opatství, Big Ben nebo Tate Britain. V letech 2019 až 2021 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Je v něm se 464 pokojů.
PPF loni dokončila převzetí hotelu Hilton Prague, největšího v Česku. Podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. Společně s Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem získala také pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova a na podzim jí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil koupi hotelu Diplomat v pražských Dejvicích.
J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T, ke konci třetího čtvrtletí 2025 spravoval aktiva v hodnotě téměř 200 miliard Kč. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina vybudovala v posledních 30 letech. S fondem se obchoduje na pražské burze, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly.
