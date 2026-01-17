Obliba Čechů trávit část zimních měsíců na dovolené v exotických krajinách u moře v posledních letech neustále roste. Odhad Asociace cestovních kanceláří ČR je, že loňské Vánoce, silvestr a začátek letošního roku takto prožilo nebo se na to ještě chystá přibližně 170 tisíc tuzemců (tedy o 15 procent více než vloni). Kromě klasických destinací, jež jsou oblíbené i v létě – jako je Egypt či Turecko – patří mezi nejvýznamnější trendy poslední doby Omán.
Stát na jihovýchodním cípu Arabského poloostrova je atraktivní z několika důvodů. Během zimy zde panuje příznivé počasí, kdy se teplota přes den pohybuje okolo příjemných 25 až 30 stupňů celsia (oproti klidně i 50 stupňům v létě). Je zde výjimečně krásná příroda, v rámci níž je možné obdivovat vysoká pohoří, rozhlehlou poušť i průzračně čistý oceán. A díky této rozmanité fauně je zde možnost podniknout i nevšední výlety: pozorovat delfíny, potápět se s mořskými želvami, jezdit na velbloudech, přespat v beduínské osadě či pozorovat západ slunce nad písečnými dunami.
Na rozdíl od jiných arabských států, například sousedního Jemenu, je zde i příznivá politická situace: Omán je sice absolutní monarchií (sultanátem), v níž hraje islám klíčovou roli. Jeho tamní nejpopulárnější odnož ale patří mezi umírněné a Ománci tak platí – speciálně ve vztahu k turistům – za velice příjemné hostitele.
„Tamní obyvatelé jsou zde extrémně milí a líbí se mi i jejich hrdost svoji kulturu, kterou si chtějí udržet. Je tu čisto, mají zde nádherné hory a současně i poušť, což vytváří unikátní kontrast. Zároveň oceňuji, že vám zde – na rozdíl od jiných arabských zemí – nikdo nic nevnucuje, například na trzích. Vyhovuje mi zde i jídlo a pití, se kterým jsem tady neměla nikdy problém. Když se mě klienti ptají, kam vyrazit – s tím, že nechtějí do Egypta – doporučuji Omán,“ říká Jana Altay, která do Ománu pravidelně jezdí jako průvodkyně s cestovní kanceláří Čedok.
Co se dočtete dál
- Co vše lze objevit Maskatu, hlavním městě Ománu.
-
- Kde v Ománu najdete takřka panenské ostrovy.
-
- Co vše se dá podniknout v tamní poušti a horách.
-
- Čím je například loděnice v Suru zcela unikátní.
-
- Jak sultán Kábús proměnil zemi v moderní stát.
-
- Proč je ománský rijál jednou z nejsilnějších měn světa a zdali je v zemi pro Čechy draho.
-
- V čem tkví specifikum tamního umírněného islámu a jaká pravidla v zemi platí pro konzumaci alkoholu.
