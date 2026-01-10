Je mu 18 let, bydlí kousek od New Yorku a díky 3D tiskárnám dokázal proměnit jednoduchý nápad v celosvětový virální hit. Podnikatel Michael Satterlee prorazil díky inovativnímu produktu s názvem „Tactical Reload Can Holder“. Jde o speciální obal na nápoje, který funguje podobně jako zásobník zbraně – když do něj zespodu narazíte novou plnou plechovku, ta prázdná horní vystřelí ven jako vystřelená nábojnice.
Co se dočtete dál
- Co vyrábí osmnáctiletý Michael Satterlee.
- Jaké byly jeho předchozí byznysové zkušenosti.
- Co mu pomohlo vytvořit z Cruise Cupu světový hit?
- Jak pracuje s 3D tiskem?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.