Je mu 18 let, bydlí kousek od New Yorku a díky 3D tiskárnám dokázal proměnit jednoduchý nápad v celosvětový virální hit. Podnikatel Michael Satterlee prorazil díky inovativnímu produktu s názvem „Tactical Reload Can Holder“. Jde o speciální obal na nápoje, který funguje podobně jako zásobník zbraně – když do něj zespodu narazíte novou plnou plechovku, ta prázdná horní vystřelí ven jako vystřelená nábojnice.

Co se dočtete dál

  • Co vyrábí osmnáctiletý Michael Satterlee.
  • Jaké byly jeho předchozí byznysové zkušenosti.
  • Co mu pomohlo vytvořit z Cruise Cupu světový hit?
  • Jak pracuje s 3D tiskem?
