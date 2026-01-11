Při masových protestech proti teokratickému režimu v Íránu bylo za poslední dva týdny zabito nejméně 192 demonstrantů. Vyplývá to ze zprávy, kterou v neděli publikovala nevládní organizace Iran Human Rights (IHR), sídlící v Oslu. Autoři textu ovšem současně upozorňují, že skutečný počet obětí může být mnohem vyšší. Podle zatím neověřených informací může počet obětí represí dosahovat několik stovek, podle některých zdrojů – s nimiž IHR pracuje –dokonce i více než dva tisíce. Ve své předchozí, páteční zprávě skupina uváděla 51 obětí protestů.
Vzhledem k úplnému přerušení internetového spojení, které trvá už od čtvrtka, a přísně omezenému přístupu k informacím je za současných okolností velice obtížné podobné informace nezávisle ověřit, podotkla nevládní organizace.
„IHR vyjadřuje hluboké znepokojení nad touto eskalací a dalším zabíjením demonstrantů, jakož i nad vážným rizikem hromadných poprav zadržených osob. Vyzývá též mezinárodní společenství k okamžité reakci,“ uvedla organizace ve zprávě zveřejněné na svém webu.
Íránští demonstranti chtějí návrat monarchie. Kdo by ji vedl a co by to zřejmě znamenalo?
Jiná nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA), která sídlí ve Spojených státech, ve své sobotní bilanci hovořila o 116 obětech protestů, z nichž asi třetina podle ní připadá na zasahující příslušníky bezpečnostních sil. Lze nicméně očekávat, že po dalších mohutných protestech v íránských městech včetně Teheránu ze sobotního večera také toto číslo výrazně naroste. Více než sto obětí protestů reportovala i britská BBC. Současně uvedla, že od počátku protestů – jež odstartovaly 28. prosince loňského roku – bylo zatčeno více než 2,5 tisíce lidí.
Současné protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty íránské měny rijál a prudkým nárůstem inflace. Postupně se rozšířily se do více než sta měst a obcí ve všech provinciích Íránu. Protestující požadují konec duchovní vlády nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Postupně se k nim ovšem přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a nepokoje přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.
BBC, CNN a další světové zpravodajské portály v neděli informovaly o tom, že demonstranti i přes zintenzivňující represivní akce vlády v sobotu večer opět vyšli do ulic v několika íránských městech. Důvodem pro to byla mimo jiné vyjádření několika lékařů, kteří uvedli, že za dva dny bylo do tamních nemocnic přivezeno více než sto těl (právě vynášení podobných informací státní režim dříve zakázal).
Svědectví lidí, kteří se protestů zúčastnili a které cituje BBC, pak popisují, že státní bezpečnostní složky proti demonstrantům používají ostrou munici, slzný plyn či obušky.
K poslednímu vývoji událostí se v neděli v tamní státní televizi vyjádřil íránský prezident Masúd Pezeškján. Uvedl, že íránští představitelé budou znepokojeným lidem naslouchat, někteří výtržníci se ale podle něj snaží „zničit celou společnost“. „Lidé mají obavy, měli bychom si s nimi sednout, a je-li to naší povinností, měli bychom jejich obavy vyřešit,“ řekl Pezeškján v televizním rozhovoru. „Ale vyšší povinností je nedovolit skupině výtržníků, aby přišli a zničili celou společnost,“ dodal. Televize původně avizovala, že rozhovor odvysílá už v sobotu, ale nakonec tak učinila až dnes, poznamenala agentura AP.
„Lidé by neměli dovolit výtržníkům destabilizovat společnost. Měli by důvěřovat naší vůli nastolit spravedlnost,“ citovala z rozhovoru dále například agentura AFP. Pezeškján podle agentury Reuters také uvedl, že Spojené státy a Izrael chtějí nařizováním nepokojů v Íránu „zasít chaos a rozvrat“. Vyzýval rovněž Íránce, aby se „distancovali od výtržníků a teroristů“.
Takové výroky značí nápadné přitvrzení postoje ze strany prezidenta, který byl až dosud považován za představitele umírněného a reformního křídla teokratického režimu, uvedla AP.
Na události v Íránu v posledních dnech na sociálních sítích reagoval i americký prezident Donald Trump. Naznačil například připravenost USA pomoci Íránu ke svobodě. Americká média jako NYT či WSJ pak dříve informovala o diskusích mezi Trumpem, jeho administrativou a armádními špičkami, které se měly týkat možných amerických vojenských úderů v Íránu.
Do dění vstoupil i syn posledního šáha Rezá Pahlaví. Ten na svém účtu na X zveřejnil video, v němž ocenil Trumpův postoj a vyzval k pokračování protestů s tvrzením, že bezpečnostní složky přestávají poslouchat rozkazy. Stanice BBC však upozorňuje, že tyto zprávy o údajné vzpouře uvnitř ozbrojených sil nelze nezávisle ověřit.
