V českých autobazarech výrazně přibývá aut. A to jak z domácí nabídky, tak ze zahraničí. Potvrzují to statistiky, jen v loňském prosinci se dovoz vozů meziročně zvedl bezmála o 20 procent. „Nabídka ojetých vozidel převyšuje poptávku, zákazník má tak určitě velkou možnost výběru, a to včetně rozhodnutí pro konkrétního prodejce,“ uvádí marketingový ředitel Auto ESA Filip Kučera. Na bazarový trh navíc v následujících měsících dorazí i automobily z levných, ale krátkodobých operativních leasingů, které automobilky rozjely v roce 2024. Jak se převis nabídky nad poptávkou a vysoká konkurence odrazí v ceně bazarových vozů? 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou nyní ceny a nabídka v autobazarech.
  • O které vozy je největší zájem.
  • Jak se bude cena dál vyvíjet a jaké faktory do ní promluví.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.