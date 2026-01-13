Obliba okamžitých plateb z účtu na účet v Česku v posledních letech neustále roste. Svědčí o tom nejnovější statistiky České národní banky (ČNB). V prosinci jich skrze její systém CERTIS pro vypořádání těchto transakcí „protekl“ rekordní počet i objem.
Jedním z důvodů může být i to, že obchodníci hledají cesty, jak díky těmto transakcím výrazně snížit své náklady. Tuto snahu navíc v poslední době podporuje i ČNB v čele s guvernérem Alešem Michlem. Ten dokonce verbálně vyzývá k obcházení schémat kartových společností Visa či Mastercard.
