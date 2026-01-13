Jednotný trh, na kterém mohou firmy obchodovat bez překážek, je jedním z největších úspěchů unie. Právě na to upozorňuje Evropská komise a také čeští politici i firmy o něm často mluví jako o nejdůležitějším benefitu členství v EU. V poslední době ale má jednotný trh existující mezi členskými státy stále víc problémů. Nová analýza ukazuje, že jeho význam relativně klesl – země EU spolu obchodují méně než dříve.
Co se dočtete dál
- Proč a jak výrazně obchod mezi zeměmi EU klesl.
- Jaké návrhy se připravují v zájmu usnadnění byznysu.
- Jaký je postoj Česka.
