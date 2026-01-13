Už více než deset let se David Krajíček věnuje byznysu, který ještě donedávna v Česku nikdo neznal – poradenství rodinným firmám. V rámci platformy Family Business Week propojuje komunitu podnikatelských rodin a odborníků. Majitelům pomáhá nalézt odpověď na otázku, zda podnik prodat, nebo třeba předat další generaci. A když se rozhodnou pro to druhé, zase pomůže nastavit pravidla pro předcházení budoucím konfliktům. V rozhovoru jsme například probrali, kde při předávání žezla dělají podnikatelské rodiny největší chyby, proč je pro udržitelné podnikání tak důležitá rodinná ústava a dozvíte se i, proč je dobré používat při řízení rodinného podniku kloboukovou metodu.
Jaké problémy v rodinných firmách nejčastěji řešíte?
Nenazývám to problémy, spíše výzvami, na které společně hledáme řešení. Pohybuji se výhradně v preventivní zóně – cílem spolupráce je předcházet konfliktům a dlouhodobě udržet rovnováhu mezi prosperitou firmy a kvalitou rodinných vztahů. Pokud už je rodina ve fázi zákopové války, kdy spolu klíčoví lidé nemluví, už většinou nepomůže ani mediátor. Základním předpokladem je ochota sednout si k jednomu stolu a vést konstruktivní dialog. Často se mi ozývají dospělé děti, které chtějí, abych ovlivnil jejich rodiče nebo sourozence. Tak to ale nefunguje.
Co se dočtete dál
- Jakých chyb se rodinné firmy dopouštějí při generační obměně.
- Co je to klobouková metoda a jak pomáhí při řízení rodiných podniků.
- Kdy by měli rodiče začít připravovat potomky na řízení firmy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.