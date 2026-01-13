Mladoboleslavská Škoda Auto, dcera koncernu Volkswagen, během letošního roku ve světové premiéře představí dosud největší elektromobil své značky a současně největší model Škoda vůbec. Bude to sedmimístné SUV, které vychází ze studie Vision 7S, jejíž délka přesahuje pět metrů. Novinka postavená na elektrické platformě MEB ponese kabát v designovém stylu Modern Solid, jejímž prvním představitelem byla loňská novinka elektrický Elroq.
Model má být novou vlajkovou lodí automobilky a v hierarchii modelů značky Škoda se postaví nad aktuální Enyaq a Kodiaq. Stane se vrcholem nabídky, sděluje značka v tiskové zprávě. Této pozici odpovídá také samotný název, velké SUV ponese označení Škoda Peaq.
Název vychází z anglického slova „peak“, tedy výrazu pro vrchol. Firma zároveň pokračuje v tradici označovat SUV modely Škoda názvy s písmenem Q na konci. „Náš nový vlajkový model posouvá hodnoty naší značky, jako je prostornost a praktičnost, na zcela novou úroveň,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto pro prodej a marketing. Jak bude přesně auto vypadat, není jasné, Škoda ho představí letos v létě. Dosud jsou známé jen koncepty zmíněné studiové verze, kterou značka představila před třemi lety.
Manažer se o novém modelu rozpovídal i v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny. Co si Škoda od auta slibuje? „Je to logické vyústění trendu, kdy dostáváme Škodu na vyšší úroveň a potřebujeme novou vlajkovou loď pro elektrický segment. Bude větší než Kodiaq s velkým kufrem. Bude to prestižní vůz s delším dojezdem než Enyaq. Do prodeje přijde na konci roku, uvedení vozu je pro nás důležité a symbolické. Je to podobné jako u Elroqu, konkurence takový vůz nemá. Auto bude unikátní a bude mít snad dost prostoru na trhu,“ uvedl Jahn. Enyaq má papírový dojezd kolem 560 kilometrů, Peaq ho bude mít podle Jahna delší.
Sedmimístné SUV není jediné nové auto, které Škoda letos představí. V koncernové továrně ve španělské Pamploně se začne vyrábět malý elektrický vůz Epiq. „Bude to menší hravé auto do města, cenově příznivější než Elroq. Také zaplní díru na trhu a rozšíří naše portfolio do segmentů, kde nejsme. I když je auto menší, má poměrně velký zavazadlový prostor. Bude to klasická Škodovka, tedy auto v dobrém poměru ceny a výkonu,“ tvrdí Jahn. Značka dříve uvedla, že vůz bude stát kolem 25 tisíc eur (600 tisíc korun). Platí to stále? To Jahn prozradit nechtěl. Dojezd bude mít Epiq o něco nižší než Elroq, tedy kolem 400 kilometrů.
Právě malé a cenově dostupné elektrické vozy, mezi které má Epiq patřit, mají být podle expertů z oboru gamechangerem elektromobility. Díky nim by se mohl podíl elektroaut na celkových registracích nových aut výrazně zvýšit ze současného evropského průměru 16 procent. Řada automobilek ale tak levné elektroauto zatím v nabídce nemá, protože je pro značky těžké srazit vysoké náklady na výrobu, proto se raději soustřeďují na větší vozy s vyšší marží.
Jahn dlouhodobě tvrdí, že prodávání elektroaut je byznys přinejlepším na černé nule. „Nedá se očekávat, že by nám z Epiqu tekly velké zisky,“ uvedl. Epiq bude mít ale jinou roli: přivést od spalovacích motorů k elektromobilitě větší masy lidí než jen elektromobilové nadšence. To se částečně povedlo už s modelem Elroq, který byl loni v řadě evropských zemí nejprodávanějším elektrovozem.
