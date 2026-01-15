Na sklonku minulého roku hodil Dušan Kunovský na pražský realitní trh malou bombu. Majitel největšího developera v metropoli oznámil, že jeho Central Group v roce 2026 odkládá zahájení všech nových bytových projektů. Odvolal se na neúnosný růst cen bytů a naznačil také, kdo je z jeho pohledu jedním z hlavních viníků. „Hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, který je potřeba zchladit mokrým hadrem na hlavu a dostat do normálu,“ prohlásil developer.
Podle statistik developerů Central Group, Trigema a Skanska Residential stoupla průměrná prodejní cena metru čtverečního nového bytu v hlavním městě zhruba z 58 tisíc korun v roce 2015 téměř na 170 tisíc na konci roku loňského. Ceny rostou i jinde.
Co se dočtete dál
- Z čeho se skládá finální cena bytu a jaké jsou náklady.
- Jak zdražují jednotlivé složky finální ceny bytů v posledních letech.
- Komu připadne z finální ceny bytu největší podíl.
