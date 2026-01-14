Zbrojní skupina Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada ve středu potvrdila svůj záměr uvést akcie na burzu v Amsterdamu. První veřejná nabídka akcií skupiny, která bude zahrnovat jak stávající, tak nové akcie, by mohla být jednou z největších IPO v Evropě v tomto roce.
CSG v prohlášení uvedla, že nabídka by se měla uskutečnit v příštích týdnech a bude zahrnovat nové akcie v hodnotě 750 milionů eur (18,2 miliardy korun) a množství stávajících akcií, které bude stanoveno později.
Doposud jediný vlastník CSG Michael Strnad před podáním žádosti sdělil agentuře Reuters, že CSG zvažuje uvedení 15 procent svých akcií na burzu, ale že zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí. Skupina dosud oficiálně nezveřejnila velikost volně obchodovatelného balíku akcií.
Podle zdrojů agentury Reuters by IPO Czechoslovak Group mohlo vynést více než 3 miliardy eur (72,7 miliardy korun). Šlo by tak o největší vstup na burzu v Amsterdamu od roku 2021, kdy původem polská společnost InPost získala 3,9 miliardy dolarů.
CSG už podle tiskové zprávy obdržela závazné nabídky od tří investorů - společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC - za celkem 900 milionů eur (téměř 22 miliard korun).
Plán na IPO přichází v době, kdy evropské akcie v oblasti obrany dosahují rekordních maxim, protože vlády a investoři pumpují peníze do tohoto sektoru po invazi na Ukrajinu v roce 2022 a rostoucích globálních nepokojích od Venezuely po Írán.
Připravujeme podrobnosti.
