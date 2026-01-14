Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) ve středu odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku je pověřený výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. ČTK o tom v tiskové zprávě informovalo ministerstvo zemědělství. Odvolání Šebestyán zdůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Reakci Šafaříka ČTK zjišťuje.
Výběrové řízení na nového ředitele ministerstvo vypíše ve středu, výsledek by měl být podle úřadu znám přibližně za měsíc. Ředitelem Lesů ČR byl Šafařík od listopadu 2022. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.
„Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit,“ řekl Šebestyán. „Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ dodal.
Zvažujeme strop na vlastnictví půdy, říká nový ministr zemědělství Šebestyán. Ve hře jsou regionální limity
Státní podnik Lesy ČR loni za první tři čtvrtletí zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. Pozitivní vliv měly vyšší tržby za dřevo, jehož těžbu podnik zvýšil o pět procent na 6,2 milionu metrů krychlových.
Šebestyán v rozhovoru s ČTK minulý týden uvedl, že v letošním roce plánuje další organizační změny na úřadě i v jemu podřízených institucích. V prvním čtvrtletí chce třeba snížit počet úředníků ministerstva o pět až deset procent. Plánuje také sloučit některé úřady, blíže ale změny komentovat nechtěl. Nejdříve je chce oznámit dotčeným lidem, doplnil.
Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý už dříve informoval o tom, že pod Šebestyánem na resortu zanikne odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení, agendou se ve stejném rozsahu budou zabývat jiná oddělení. Šebestyánův předchůdce Marek Výborný (KDU-ČSL) k tomu na síti X napsal, že zrušení odboru považuje za nepochopitelný a nebezpečný krok vzhledem k tomu, že ministerstvo spravuje kritickou vodohospodářskou infrastrukturu, zajišťuje hmotné rezervy a v případě povodní zajišťuje krizové řízení.
