Rozjíždí se další velká insolvence domácí investiční skupiny. Svým rozsahem se bezesporu zařadí mezi největší dluhopisové pády posledních let. Hned po boku zkrachovalých skupin jako Arca Investments, či loni padlých emitentů Solek Holding a RSBC.
První z firem supiny YD Capital na sebe podala insolvenční návrh a žádá soud o povolení reorganizace. YD Capital se skládá z asi dvou desítek firem, několika fondů, na trhu působí zhruba šest let a zaměřuje se zejména na investice do realitních projektů a firem z oblasti energetiky.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou příčiny problémů YD Capital.
- Jaká část teď míří do insolvence.
- Jak financovala své investice.
- Kdo za skupinou stojí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.