Maloobchodní tržby v České republice loni v listopadu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel stouply o 4,6 procenta, v říjnu to bylo podle revidovaných údajů o 2,4 procenta. K růstu přispěl zejména internetový prodej, kde tržby meziročně vzrostly o 15,8 procenta. Meziměsíčně byly listopadové tržby obchodníků vyšší o 0,8 procenta, informoval Český statistický úřad.
Tržby za nepotravinářské zboží proti listopadu 2024 vzrostly o 6,3 procenta a za pohonné hmoty o šest procent. Za potraviny obchodníci utržili o 1,1 procenta více.
Maloobchodní tržby v listopadu výrazně překonaly očekávání analytiků. Ti podle agentury ČTK očekávali meziročně zvýšení o 3,4 procenta.
Nová data podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka jasně ukazují, že před koncem roku se ve velké míře spotřebitelé přesunuli k internetovým obchodům. „Meziroční nárůst jejich tržeb o téměř 16 procent znamená další posílení jejich pozice na českém trhu na úkor tradičních ‚kamenných‘ prodejen,“ dodal.
K meziročnímu růstu, i když opatrnému, se vrátily tržby za potraviny. „Vzhledem k tomu, že inflace v potravinách v posledních měsících odeznívá, lze však očekávat, že výsledně i tržby za potraviny ve stálých cenách přece jen více porostou,“ míní hlavní analytik Citfin Miroslav Novák.
Zásadním faktorem, který ovlivňuje růst maloobchodních tržeb, jsou podle analytiků vyšší reálné mzdy. Klesat také začala míra úspor domácností. „Míra hrubých úspor domácností je sice stále podstatně vyšší než před rokem 2020, ale začala pozvolně klesat. V letech 2023 a 2024 přesahovala 20 procent, v průběhu loňského roku klesla na 17 procent,“ doplnil hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Od začátku ledna do konce listopadu loňského roku maloobchodní tržby podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče stouply proti roku 2024 o 3,7 procenta. „Spotřeba domácností je jedním z klíčových tahounů růstu české ekonomiky jako celku ve smyslu vývoje HDP – to platilo loni i v roce 2024 a podobně by tomu mělo být také letos,“ dodal Jáč.
Podobně hovoří i Dufek: „Nová data jsou docela jasným signálem, že i v závěru loňského roku českou ekonomiku opět táhla primárně spotřeba domácností. Listopadové číslo bylo velmi silné, nicméně za celý rok 2025 tržby v obchodech reálně nejspíš nevzrostly ani o celá čtyři procenta. Takže o nějakém přehnaném nákupním boomu či horečce se ještě nedá mluvit,“ uvedl.
Letošní rok podle něj bude z tohoto pohledu obdobný. „Spotřebitelům bude nahrávat podstatně menší inflace, která by mohla ještě více nabudit jejich optimismus a třeba je přimět i více nakupovat zboží dlouhodobější povahy, jako je nábytek nebo automobily,“ doplnil.
Ostatně, tržby za prodej a opravy motorových vozidel v listopadu se meziročně zvýšily o 0,2 procenta, přičemž za opravy aut stouply o 0,7 procenta a za jejich prodej jen o 0,1 procenta.
