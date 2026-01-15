Investice do komerčních nemovitostí v Česku činily loni přes 106 miliard korun (téměř 4,4 miliardy eur). Na nový rekord vystoupaly po meziročním růstu o 137 procent, uvádí analýza realitně-poradenské společnosti Knight Frank. Vysoká byla aktivita na trhu v samotném čtvrtém čtvrtletí, kdy se prodaly komerční nemovitosti za zhruba 43,7 miliardy korun, což bylo meziročně o 139 procent více.
Do komerčních nemovitostí v Česku loni investovali hlavně Češi. Z celkového objemu loňských investic tvořil 86 procent český kapitál, v posledním čtvrtletí to bylo dokonce 96 procent. Největší podíl, 26 procent, tvořily investice do multifunkčních nemovitostí. Po nich následovaly kanceláře s 24procentním podílem a průmyslové haly a sklady s 18procentním podílem.
Za minulý rok se uskutečnilo 99 transakcí do komerčních nemovitostí, ve čtvrtém čtvrtletí bylo podle analýzy uzavřeno 36 obchodů.
Největším loňským obchodem byl prodej obchodního centra Palladium, jehož novým majitelem se stal český investiční fond Reico ze skupiny Erste, podle odhadů za skoro 17 miliard korun. Mezi nejvýznamnější transakce v prodeji kanceláří patřily ve čtvrtém čtvrtletí akvizice Kavčí Hory Office Parku v Praze 4 fondem Conseq realitní, převod Harfa Business Centrum B v Praze 9 do vlastnictví Finanční správy a nákup komplexu tří budov České spořitelny v Praze 4 společností Penta Real Estate spolu s MAT Corporation.
Největším mimopražským realitním obchodem byl prodej Campus Science Park v Brně, jehož novým majitelem se stal SPM Invest.
Podle expertů z Knight Frank by investice do komerčních nemovitostí měly být v roce 2026 nižší než v roce minulém. Převažovat by pak měly nákupy kancelářských budov. „Čeští investoři realizují transakce nejen v České republice, ale také v sousedních zemích, zejména v Polsku, což jasně potvrzuje sílu českého kapitálu. Češi dlouhodobě preferují investice do nemovitostí a to stojí za významnými přílivy kapitálu do českých nemovitostních fondů, a ani v letošním roce by tomu nemělo být jinak,“ dodala Lenka Šindelářová z Knight Frank.
Finální objem investic do komerčních nemovitostí za rok 2025 nakonec překonal předběžné odhady realitně-poradenských společností z konce minulého roku. Experti předpokládali, že se celkový objem bude pohybovat zhruba kolem 98 miliard korun (čtyř miliard eur).
