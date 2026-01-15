Hned po odvolání generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána kvůli dlouhodobě neuspokojivému hospodaření a rozdílným představám o vedení firmy se rozběhla hra o to, kdo se stane jeho nástupcem. Ministerstvo vnitra, které je zřizovatelem pošty, zkraje ledna vyhlásilo výběrové řízení. Zájemci se mohou přihlásit do úterý 20. ledna.
Personální obsazení nejvyšších postů v České poště si jako osobní agendu vzal na starosti premiér Andrej Babiš (ANO), který fungování státního podniku s 19 tisíci zaměstnanci a 2900 pobočkami opakovaně kritizoval. Už v prosinci ministerstvo odvolalo i 10 z 15 členů dozorčí rady. Zůstali jen zástupci zaměstnanců.
Česká pošta je trvale ve špatné finanční kondici. Za loňský rok podnik očekává ztrátu pod 400 miliony korun, o rok dříve to bylo 1,25 miliardy. Právě konsolidace financí a dotažení transformace pošty budou hlavními úkoly pro nového generálního ředitele. Kdo se jím stane?
Co se dočtete dál
- Kdo jsou hlavní kandidáti na uvolněnou pozici generálního ředitele České pošty.
- Kdo vstup do tendru zvažoval a nakonec do něho nepůjde.
- Jaké jsou v tendru podmínky.
