Belgická KBC Group ve čtvrtek dokončila nákup podílu 98,45 procenta ve slovenské bance 365.bank od finanční skupiny J&T Finance Group za 708 milionů eur, tedy zhruba 17,2 miliardy Kč. Dohoda, která byla oznámena 15. května 2025, nyní získala schválení všech příslušných orgánů a byla oficiálně uzavřena. J&T, jejímž spoluzakladatelem je miliardář Patrik Tkáč, to oznámila ČTK v tiskové zprávě. Tkáč na Facebooku uvedl, že byl završen „jeden z větších obchodů našich životů“.
Nákup KBC umožňuje v budoucnu sloučit 365.bank se slovenskými bankovními aktivitami skupiny pod značkou ČSOB. Transakce posiluje její ambice zůstat předním finančním hráčem ve střední a východní Evropě.
Belgická KBC Bank NV se tak stává mateřskou společností slovenské 365.bank. Nyní budou 365.bank včetně Poštové banky a ČSOB fungovat jako dvě sesterské banky vlastněné skupinou KBC. Dalším logickým krokem bude potom integrace obou bank prostřednictvím právní a provozní fúze.
Během přechodného období bude 365.bank, včetně Poštové banky, nadále plnit všechny své závazky na bankovním trhu a poskytovat služby všem klientům. Klienti mohou nadále používat své produkty a stávající služby tak, jak jsou zvyklí a za podmínek uvedených ve smlouvách. Mohou si také sjednat nové produkty a služby v 365.bank a Poštové bance, protože obě banky budou v přechodném období nadále fungovat samostatně pod svými zavedenými značkami.
Zhodnocení přes 13 procent ročně. Největší investiční fond v Česku táhne, inspiraci hledá u Buffetta
"Jsem přesvědčen, že spojení sil je chytré řešení, protože nám umožňuje využít to nejlepší z obou společností a vytvářet ještě větší přidanou hodnotu pro naše zákazníky a týmy," uvedl generální ředitel ČSOB Banka Slovensko a k dnešnímu dni generální ředitel 365.bank Daniel Kollár.
"Za více než deset let, kdy 365.bank (dříve známá jako Poštová banka) patřila do našeho bankovního holdingu, prošla proměnou. Dnes je z ní stabilní a moderní retailová banka schopná plně digitálně uspokojit potřeby více než 800.000 klientů na Slovensku a připravená na další růst," doplnil spoluzakladatel a předseda představenstva J&T Finance Group Patrik Tkáč. Skupině J&T Finance Group prodej 365.bank podle něj umožňuje soustředit se na její další růstové aktivity a rozvoj J&T Banky jako lídra trhu privátního bankovnictví.
K 31. prosinci 2024 měla 365.bank celková aktiva 4,7 miliardy eur, vlastní kapitál 551 milionů eur a 1292 zaměstnanců, kteří obsluhovali přibližně 830.000 klientů v 57 pobočkách 365.bank, 105 prodejních místech Poštové banky na pobočkách Slovenské pošty. KBC Bank NV se sídlem v Belgii je mateřskou společností a jediným akcionářem ČSOB.
